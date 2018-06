Apple-Aktie: Was hat das zu bedeuten?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple musste am Montag einen kleinen Abschlag hinnehmen, an den guten Aussichten ändert dies aber noch nichts. Chartanalysten verweisen trotz des Rücksetzers um 2,1 % auf den herrschenden Trend. Konkret: Die Aktie hat zuletzt mehrfach den charttechnischen Aufwärtstrend bestätigt, der seit Ende April zu einem fulminanten Ausbruch nach oben führte. Dabei sind in Höhe von gut 160 Euro Barrieren erreicht worden, ... Mehr lesen...

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.