Apple-Aktie: Was gibt’s da zu meckern?

Auch die Apple-Aktie geriet am Freitag in den Abwärtssog des Gesamtmarktes, der in erster Linie durch die miserable Quartalszahlen von Amazon ausgelöst wurde. Die Aktie des iPhone-Giganten verlor ungewöhnlich stark um fast vier Prozent. Oder hatten Anleger auch etwas an den Quartalszahlen von Apple selbst auszusetzen? Fantastische Zahlen, Grund zum Meckern gab ihnen der Tech-Konzern eigentlich kaum. Apple-Boss Tim Cook… Hier weiterlesen