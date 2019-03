Apple Aktie: Was den Kohl wirklich fett macht

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Stell dir vor, es gibt ein Apple-Event und keiner schaut hin. Nein, ganz so war es natürlich nicht, als der US-amerikanische Tech-Konzern Apple am Montag in Cupertino Neuheiten präsentierte. Dennoch hielt sich die Begeisterung in den Berichten über das Apple-Event in Grenzen. Auch an der Wall Street zeigte der Daumen für Apple am Montag eher nach unten. Wie das Finanzportal „finanzen.net“ ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Claudia Wallendorf.