Apple-Aktie: Warum der Stern am Aktien-Himmel weiterhin interessant ist! – Video

Derzeit wirft Apple alles in die Waagschale, was es hat, um Präsident Trump von einer weiteren Strafzoll-Eskalation gegen China abzubringen. Und Apple weiß dabei wichtige Mitstreiter wie den Erzrivalen Microsoft auf seiner Seite. Ob man damit Erfolg hat? Bekanntermaßen betrachtet Trump die gesamte Silicon Valley-Szene mit Skepsis, um es vorsichtig auszudrücken. Aber Trump will im kommenden Jahr eine Wahl gewinnen.



