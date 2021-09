Apple-Aktie: Warum Mitarbeiter mit CEO Tim Cook unzufrieden sind!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Eine Gruppe von Mitarbeitern von Apple Inc.(NASDAQ:AAPL) hat sich am Freitag in einem offenen Brief an den Vorstandsvorsitzenden Tim Cook und die übrige Unternehmensleitung gewandt und sich darüber beschwert, dass es für Arbeitnehmer keine angemessene Erwartung an die Privatsphäre gibt.

Der Brief wurde auf der Website #AppleToo veröffentlicht, die Apple-Mitarbeiter im August gegründet hatten. In dem Brief heißt es, dass die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung