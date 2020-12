Apple Aktie: Warum Apple als Teslas erster echter Konkurrent auftauchen könnte!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die Ambitionen von Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) im Transportbereich bedeuten, dass der iPhone-Hersteller zum “ersten echten Konkurrenten” von Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) werden könnte, sagte Loup Ventures-Analyst Gene Munster am Montag. Unabhängig von dem Ansatz, den das von Tim Cook geführte Unternehmen verfolgt, hat es Ambitionen in der Transportindustrie, die zu “bedeutenden Einnahmen” führen und den Tech-Giganten frontal mit Tesla zusammenbringen könnten, schrieb ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



