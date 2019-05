Apple Aktie: Wann ist die Korrektur vorüber?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Nun eine charttechnische Analyse zur Apple Aktie. (ISIN:US0378331005)

Aktuelle Situation im Stundenchart:

Es findet gerade eine Konsolidierung der vorangegangenen Aufwärtsbewegung von Anfang 2019 bis in den Mai statt. Nachdem die Bären den Kurs am 10.05.2019 durch den steigenden Trend gedrückt haben, fällt die Aktie stark weiter. Allerdings sind wichtige Unterstützungen bereits in greifbarer Nähe.

Als Ziel einer weiteren ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung