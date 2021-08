Apple-Aktie: Von Steve Jobs signiertes Apple II-Handbuch!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Seit seinem Tod im Jahr 2011 haben Erinnerungsstücke von Apple Inc. (NASDAQ:AAPL), in denen Steve Jobs vorkommt, erheblich an Wert gewonnen. Bei einer Auktion, die am Donnerstagabend zu Ende ging, wurden mehrere Gegenstände mit Bezug zu Jobs versteigert, die beeindruckende Preise erzielten.

Ein von Jobs signiertes Apple II-Handbuch aus dem Jahr 1980 wurde für 787.484 Dollar verkauft. "Eure Generation ist die ...



