Apple-Aktie: Von Krise keine Spur!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die Corona-Pandemie hat sowohl in der Gesellschaft als auch in der Wirtschaft tiefe Spuren hinterlassen. Unzählige Unternehmen und sogar ganze Branchen wurden an den Rande des Bankrotts getrieben, einige sogar noch ein Stückchen darüber hinaus. Nicht aber Apple, wo die Geschäfte auch während der Krise hervorragend liefen.

Daran scheint sich auch immer noch nichts zu ändern, wie die jüngsten Quartalszahlen zeigen. Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung