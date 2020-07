Apple-Aktie – Völlig losgelöst? Zocker am Werk?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die diversen großen Tech-Aktien kennen derzeit nur einen Weg: Nach oben! So auch die Apple-Titel, die nun nahe der nächsten runden Marke bei 400$ notieren. Dabei ist die Aktie durchaus überkauft! So zeigen nicht nur die Wochenkerzen mit einer Folge von fast ununterbrochenen Wochenhöchstkursen eine Übertreibung an, auch die diversen Indikatoren weisen auf überkaufte Strukturen hin! So der prozentuale Abstand zwischen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



