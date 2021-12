Apple-Aktie: Viel Lärm um nichts?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

So viel kann man erstmal festhalten: Am Donnerstag zeigten sich die Technologiewerte insgesamt eher schwankend. Dafür nennen Beobachter zwei Gründe: Zum einen sei dafür die neue Ausrichtung der US-Geldpolitik verantwortlich. Zum anderen befeuerten „enttäuschende Nachrichten von Apple“ die Unsicherheit an den Märkten.

Apple-Aktie: Einfluss der US-Geldpolitik?

Zunächst zum Thema „US-Geldpolitik" bzw. die Abhängigkeit der Tech-Unternehmen davon. Beim Finanzportal „finanzen.net" erklärt man den Zusammenhang



