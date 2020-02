Apple Aktie: Verkauft Warren Buffett seine Wertpapiere?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Keine Frage: Der Apple-Konzern steht derzeit glänzend dar. Vor allem die erfolgreichen Quartalszahlen im Weihnachtsgeschäft hätten zu den Treibern des Aktienkurses gezählt. So sah es kürzlich auch das Finanzportal „onvista.de“. Wie aber sieht eigentlich Warren Buffett, Großinvestor und bekennender Apple-Fan, die Entwicklung des Wertpapiers? Das Finanzportal „finanzen.net“ zitierte dazu am Montag den Hedgefondsmanager Doug Kass. Dieser hatte in einem Beitrag für ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung