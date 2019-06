Apple Aktie: Verkaufsstart des iPhone 11 nun klar – der nächste Run?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple Aktie: Neue Geschäfte in Sicht

Apple schäume vor Wut, berichten die Medien. Das Unternehmen möchte angeblich am 20. September das nächste iPhone-Modell, das iPhone 11, an den Markt bringen. Liegen die Berichterstatter richtig, wollte Apple das Datum nicht preisgeben. Ein „vertraulicher“ Bericht sei an den Markt gekommen.

Analysten vermuten darin eine mögliche Strategie von Apple. Wie stets wird schon Monate vor dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung