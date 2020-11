Apple Aktie: Verizon stellt 5G vor!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple Inc (NASDAQ:AAPL) und Verizon Communications Inc (NYSE:VZ) stellten am Donnerstag ein Programm namens “5G Fleet Swap” vor, das es Unternehmen ermöglicht, ihre gesamte Smartphone-Flotte von Verizon oder einem anderen Anbieter einzutauschen und ohne Vorabkosten auf ein beliebiges Modell der iPhone 12-Reihe aufzurüsten.

Was geschah

Das Programm macht es Unternehmen leichter, all-in auf 5G umzusteigen. Verizon kündigte auch seine ersten beiden Großkunden an, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung