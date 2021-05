Apple-Aktie: Verdopplung der Aktie durch Apple-Car?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Ein Elektrofahrzeug, angesiedelt im Premiumsegment, aber nicht unbezahlbar. Eine Mischung aus altem VW Bulli und neuen Transportermodellen – so beschreiben Kooperationspartner Apples neuen Auto-Prototypen. Das Auto soll so sehr mit Assistenzsystem vollgestopft sein, dass ein Unfall nur noch mutwillig möglich sein soll. Und in aller Munde: Natürlich das Autonome Fahren. Apple hat heute bereits knapp 70 umgerüstete SUVs der Toyota Nobelmarke



