Apple Aktie: Today-At-Apple-Kurse zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) plant die Wiederaufnahme von persönlichen “Today At Apple”-Kursen in seinen Einzelhandelsgeschäften in den USA und Europa am 30. August, berichtete Bloomberg am Montag.

Apple informierte seine Mitarbeiter im Einzelhandel über den Plan und öffnete am Montag sein Reservierungsportal für die Kurse in den Geschäften, über das sich die Kunden im Voraus für die Kurse anmelden können, wie es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung