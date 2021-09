Apple Aktie: Tesla und Apple sehen sich vor der Hochsaison mit Problemen in der Lieferkette konfrontiert!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Einige wichtige in China ansässige Zulieferer von Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) und Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) haben die Produktion in ihren Anlagen gestoppt, um Pekings strengerer Energieverbrauchspolitik zu folgen, berichtete Nikkei Asia am Sonntag unter Berufung auf Zulieferer.

Was geschah

Kleine und mittelgroße Zulieferer, die Schlüsselkomponenten für Apple und Tesla herstellen, wie z.B. mechanische Teile, Leiterplatten, Chip-Packaging und Testdienstleistungen, haben gesagt, dass sie die Produktion ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung