Apple Aktie: Taschenkontrollen sind Arbeitszeit!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Schon seit einigen Jahren praktiziert Apple bei den eigenen Mitarbeitern Taschenkontrollen, ohne diese als Arbeitszeit anzurechnen. In dieser Sache bekam der Tech-Gigant nun einen Rüffel vom obersten Gerichtshof in Kalifornien. Die bisherige Praxis wurde durch die zuständigen Richter für unzulässig erklärt, künftig müssen die Mitarbeiter für die Zeit, in der Taschenkontrollen stattfinden, also bezahlt werden.

Das könnte teuer werden!

Zustande kam die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung