Apple Aktie: TSM beginnt mit der Produktion des A15 Bionic Chip für das iPhone 13!

Es ist möglich, dass Apple Inc (NASDAQ:AAPL) den Zeitplan für die Markteinführung seines neuesten iPhones einhalten kann, nachdem die vorherige Iteration – das iPhone 12 – offiziell über den Kundenveröffentlichungsmonat September hinaus verschoben wurde.

Was geschah

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (NYSE:TSM) hat mit der Produktion von Apples proprietärem A15 Bionic-Chip begonnen, der für das iPhone 13 gedacht ist, so McRumors, die einen



