Apple-Aktie – Stimmungsumschwung! Böses Erwachen?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Wahnsinn! Die Apple-Aktie im Juli mit neuen Tops. Die runde 400$ wurde knapp getestet! Damit hat sich der Wert seit den Tiefs im März-Crash fast verdoppelt! Was für ein Anstieg in wenigen Wochen! Doch hier an der 400$-Marke scheint nun die Luft raus zu sein! So ein Blick auf die mittel- bis langfristige Perspektive der Wochenkerzen. Denn die japanische Chartmethodik, die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung