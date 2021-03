Apple Aktie: Steve Jobs’ signierte Stellenbewerbung wurde für diese Summe verkauft!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Eine handschriftliche Bewerbung des verstorbenen(NASDAQ:AAPL) Mitbegründer Steve Jobs wurde am Mittwoch bei einer Auktion in London für rund 222.400 Dollar verkauft. Was geschah Die einseitige, unterschriebene Bewerbung wurde von Jobs im Jahr 1973 ausgefüllt. Es wird vermutet, dass sie um die Zeit herum aufgeschrieben wurde, als Jobs das Reed College in Portland, Oregon, abbrach, so das Auktionsangebot von Charterfields.