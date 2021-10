Apple-Aktie: Steve Jobs handgeschriebener Brief an einen Freund versteigert!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Ein handgeschriebener Brief des verstorbenen Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) im Alter von 18 Jahren , der seine Gedanken zum Zen-Buddhismus enthält, soll laut dem britischen Auktionshaus Bonhams bei einer Auktion bis zu 300.000 Dollar einbringen.

Der einseitige Brief, den Jobs im Februar 1974 geschrieben hat und der an seinen Jugendfreund Tim Brown adressiert ist, wird am 3. November versteigert. Der Brief, den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



