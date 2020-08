Apple-Aktie: Sollte man jetzt noch zugreifen?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Der iPhone-Konzern Apple hat der Corona-Krise getrotzt und ein neues Rekordquartal aufgestellt. Im letzten Vierteljahr (April bis Juni) wuchsen die Umsätze um 11 Prozent auf 59,7 Mrd. US-Dollar. Dabei handelte es sich um einen neuen Bestwert in einem Juniquartal. In allen Bereichen wurde der Umsatz gesteigert. Unter dem Strich gab es einen Gewinn in Höhe von 11,25 Mrd. USD. Das waren ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung