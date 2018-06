Apple-Aktie: So schnell kann es gehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple hatte erst am Montag über einen deutlich nachgebenden Kurs klagen müssen. Schon zwei Tage später jedoch hat sich die Situation wieder deutlich verbessert. Mit Aufschlägen von 2 % bzw. 1,8 % am Dienstag und am Mittwoch hat die Aktie mit der 160-Euro-Marke eine wichtige Obergrenze überwunden und nun sogar die Chance, relativ schnell wieder auf das bisherige Allzeithoch umzuschwenken.

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.