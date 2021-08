Apple Aktie: So lange braucht Apple um 3 Billionen Dollar zu erreichen!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) steuert in sechs bis neun Monaten auf eine Marktkapitalisierung von 3 Billionen Dollar zu, sagte Wedbush-Analyst Dan Ives am Dienstag auf CNBC.

Wenn Apple das iPhone 13 herausbringt, wird es eine Fortsetzung des Superzyklus sein, der mit dem iPhone 12 begann, so Ives.

Es gebe immer noch 250 Millionen Menschen, die ihre iPhones seit dreieinhalb Jahren nicht aufgerüstet hätten, sagte



