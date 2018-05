Apple-Aktie: Die Signale sprechen für sich!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple blieb auch am Donnerstag stark und konnte sich nah am Allzeithoch halten. Die Aktie wird den bestehenden Trend nach Ansicht der Chartanalysten auch in den kommenden Wochen weiter verteidigen können.

Im Detail: Die Aktie ist in einem charttechnischen Aufwärtstrend. Dabei konnte der Wert seit Ende April ausgehend von Notierungen im Bereich um 140 Euro, die sich zeitweise als ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Frank Holbaum.