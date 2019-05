STS Aktie: Umsatz um 12,3% gesunken!

Weitere Suchergebnisse zu "Ametek":

Auch die STS Group meldete sich mit neuen Zahlen (= Geschäftszahlen zum 1. Quartal 2019). Am Mittwoch teilte der Zulieferer für die Automobilindustrie mit, dass der Umsatz in den ersten drei Monaten 2019 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 12,3% auf 95,5 Mio. Euro zurückgegangen ist. Der CEO der STS Group begründete das mit dem schwachen Pkw Markt in Europa sowie ...



