Apple-Aktie: Schwache Nachfrage und Lieferengpässe!

Da einige Teile Chinas abgesperrt wurden, mussten die Partner in der Lieferkette von Apple Inc.'(NASDAQ:AAPL) den Betrieb einstellen. Dies hat zu Befürchtungen geführt, ob der Tech-Gigant genug produzieren kann, um die steigende Nachfrage nach seinen Hardware-Produkten zu befriedigen. iPhone SE - schwache Nachfrage Apple's Budget-Modell iPhone SE zusammengebaut vom taiwanesischen Auftragsfertiger Pegatron ist "auf Lager" in den Online-Stores des Unternehmens in mehreren… Hier weiterlesen