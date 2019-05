Apple Aktie: Schlaue Strategie – Shoppen im XXL-Format

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Und sie tun es doch: Statt die Apple-Milliarden für Dividendenerhöhungen und Aktienrückkäufe auszugeben, hat Apple-Chef Tim Cook erzählt, dass sein Konzern Betriebe übernimmt. Das berichtete das Börsenmagazin „der aktionaer.de“ am Mittwoch. Es zitiert Cooks Äußerungen aus einem Interview mit CNBC. Dort wies der Apple-CEO darauf hin, dass der Konzern regelmäßig Unternehmen kaufe. „Wir übernehmen alles, was wir brauchen, was passen könnte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



