Apple Aktie: Scharfer Einbruch – ABER…

Apple Aktie: Das Wertpapier hat in den letzten Handelstagen in der Spitze fast 20 % verloren. Natürlich muss man dazusagen, dass im Vorfeld schon extreme Gewinne entstanden sind. Der scharfe Kursrückgang ereignete sich bis auf die 38-Tagelinie. Fast genau von dort an zog der Anteilschein dann abermals gen Norden. Der Blick auf die Trendindikatoren bleibt daher unverändert bullisch. Die Trends sind ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



