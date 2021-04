Apple Aktie: Sammelklage steht bevor!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) wird in New York wegen des Vorwurfs verklagt, die Wasserdichtigkeit seiner Smartphones übertrieben darzustellen.

Was passiert ist

Die Klage, die am Samstag beim U.S. District Court for the Southern District of New York eingereicht wurde, behauptet, dass die Behauptungen des von Tim Cook geführten Unternehmens zur Wasserfestigkeit „nicht ausreichend durch Haftungsausschlüsse im Kleingedruckten qualifiziert sind.“ Die Klage – aufgeführt als Sammelklage ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



