Apple Aktie: Ein Roboter namens Daisy!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Bei den Massen an iPhones und iPads, die Apple verkauft, ist natürlich auch das Thema Recycling wichtig. Interessanterweise gab es dazu von Apple neulich ein Update zum Stand der Dinge. Demnach will Apple die Zahl der Orte vervierfachen, an denen US-Kunden ihre iPhones durch einen Recycling Roboter (namens „Daisy“) auseinander nehmen lassen können. Die Apple Recycling-Programme sollen bedeutend ausgeweitet werden. Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.