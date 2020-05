Apple Aktie: Rekordhoch in Sicht: Bullen geben den Ton an!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Das sieht doch mal wieder richtig gut aus. Also das heißt, wenn man Apple-Anleger ist: Denn im Hinblick auf die Apple-Aktie ist in den Finanz- und Börsenmedien von einer Rallye die Rede. Ein Rekordhoch sei in Sicht, hieß es. So lautete am Montag auch auf dem Finanzportal „boerse.de“ folgerichtig die Überschrift: Das Wertpapier des Apple-Konzerns befinde sich auf dem Weg dorthin. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung