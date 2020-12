Apple-Aktie: Reißt alles ab!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) hat einen seiner besten Tage seit Monaten und ist der PreMarket Prep Stock Of The Day.

Was ein Jahr

Nachdem die Apple-Aktie das Jahr 2019 mit einem splitbereinigten Kurs von 73,41 $ beendet hatte, erreichte sie im Januar ein neues Allzeithoch bei 81,96 $ und konnte dieses im Februar mit einem Höchststand von 81,81 $ wieder erreichen. Dann kam COVID-19.

