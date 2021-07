Apple Aktie: Reißt Schätzungen für das März-Quartal dank großem iPhone-Verkaufswachstum ein!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Der Unterhaltungselektronikriese Apple hat am späten Mittwoch die Ziele der Wall Street für sein zweites Geschäftsquartal übertroffen, angeführt von starken iPhone-Verkäufen.

Die Apple-Aktie schoss im erweiterten Handel in die Höhe

Das in Cupertino, Kalifornien, ansässige Unternehmen verdiente in dem am 27. März beendeten Quartal 1,40 Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 89,58 Milliarden Dollar. Analysten hatten einen Gewinn von 99 Cents je ...



