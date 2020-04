Apple Aktie: Reicht die Zuversicht für neue Hochs?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die Apple-Aktie konnte nach Ostern einen Anstieg über ihren 50-Tagedurchschnitt vollziehen und damit den bereits in der Vorwoche vollzogenen Anstieg über die 50-Wochenlinie bei 250,85 US-Dollar weiter ausbauen. In der Spitze drang der Kurs am Dienstag bis auf 288,25 US-Dollar vor.

Nachdem der gestrige Tag von leichten Gewinnmitnahmen geprägt war, attackieren die Bullen heute zur Eröffnung bereits wieder das Hoch



