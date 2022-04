Apple-Aktie: Recycling!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Finanztrends Video zu Apple



mehr >

Positives Engagement Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL) hat die Verwendung von recycelten Produkten im Jahr 2021 erhöht und damit sein Engagement für Umwelt- und Nachhaltigkeitsziele bekräftigt. Nahezu 20 % der in Apple-Produkten verwendeten Materialien waren im vergangenen Jahr recycelte Waren, ein Rekordwert, so der iPhone-Hersteller in seinem jüngsten Umweltfortschrittsbericht. Das Unternehmen gab an, dass es zum ersten Mal zertifiziertes recyceltes Gold einführte und es… Hier weiterlesen