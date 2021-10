Apple Aktie: Q4-Umsatz verfehlt Schätzungen, da Probleme in der Lieferkette die iPhone-Verkäufe beeinträchtigen!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple, Inc. (NASDAQ:AAPL) meldete für das vierte Quartal einen Gewinn, der den Schätzungen entsprach, und eine Verbesserung der Bruttomarge. Die Umsätze blieben jedoch hinter den Schätzungen zurück, was auf die schwächer als erwarteten iPhone-Verkäufe zurückzuführen ist. Die Verknappung von Bauteilen hat Apple offenbar zu schaffen gemacht und zu einer Schwäche bei seinem Flaggschiffprodukt geführt. China, das in letzter Zeit Apples starke ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung