Apple-Aktie: Q2 Ergebnisse - 3 Dinge, auf die Anleger achten sollten!

Apple, Inc. (NASDAQ:AAPL) wird voraussichtlich am 28. April nach Börsenschluss seine Ergebnisse für das zweite Quartal veröffentlichen. Der Analyst der Bank of America-Analyst Wamsi Mohan bekräftigt sein "Buy"-Rating und sein Kursziel von $215 für Apple. Die These Mohan sagte, dass Apples iPhone-Verkäufe, Rückkäufe und Dividenden die drei Schlüsselelemente des Berichts dieser Woche sein werden. Mohan prognostiziert für das zweite Quartal… Hier weiterlesen