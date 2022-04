Apple-Aktie: Probleme bei Zulieferern!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple Inc's (NASDAQ:AAPL) hat den Betrieb in zwei seiner Fabriken in Kunshan in der chinesischen Provinz Jiangsu eingestellt, nachdem vor Ort ein Anstieg von COVID-19-Fällen gemeldet worden war, wie die SCMP berichtet. Der Bericht über den Betriebsstopp kommt zu einem Zeitpunkt, zu dem die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt trotz strenger Restriktionen in Peking und Shanghai weiterhin mit einem Anstieg der COVID-19-Fälle zu… Hier weiterlesen