Apple-Aktie: Potenzielle Partner für Apple-Auto werden immer zahlreicher!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Seitdem Berichte andeuteten, dass Apple Inc (NASDAQ:AAPL) seine Elektroauto-Ambitionen wieder aufleben lässt, wurden mehrere potenzielle Partner genannt. Der letzte, der seinen Hut in den Ring geworfen hat, ist der japanische Autohersteller Nissan Motor Co Ltd (Pink : NSANF).

Nissan, das sein Schiff nach einem COVID-19 Abschwung langsam wieder stabilisiert, ist offen für eine Partnerschaft mit Apple.

Dies wurde ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung