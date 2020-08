Apple-Aktie: Nur keine Panik!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die Apple-Aktie eilt derzeit von einem Rekordhoch zum nächsten. Es ist noch nicht allzu lange her, dass das Unternehmen als erstes einen Börsenwert von zwei Billion US-Dollar überschreiten könnte. Mittlerweile sind es bereits 2,2 Billion Dollar und ein Ende der Aufwärtsbewegung ist nicht in Sicht. Am kommenden Montag müssen Anleger sich jedoch auf (scheinbar) rasant fallende Kurse einstellen. Das ist allerdings ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



