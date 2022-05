Apple-Aktie: Nun müssen die Bullen zeigen, was in ihnen steckt

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Ende März erreichte die Apple-Aktie ein Hoch bei 179,61 US-Dollar. Es konnte anschließend nicht weiter ausgebaut werden, denn Gewinnmitnahmen ließen den Wert in eine neue Abwärtsbewegung übergehen. Sie hielt bis zum 20. Mai an, als bei 132,61 US-Dollar ein Tief ausgebildet wurde. Die anschließend gestartete Erholung wurde auch in der vergangenen Woche fortgesetzt. Der sehr dynamische Anstieg der letzten Tage… Hier weiterlesen