Apple Aktie: Neues Allzeithoch!

Apple Aktie: Die Bullen erklimmen ein neues Allzeithoch nach dem anderen. Da sind die Trendindikatoren natürlich völlig bullisch gestimmt. Derzeit gibt es wieder einmal Warnsignale von den Oszillatoren, allerdings sind diese lediglich in der überkauften Zone und haben kein Verkaufssignal ausgelöst. Außerdem befindet sich Apple in einem so starken Aufwärtstrend, dass die Oszillatoren oftmals Fehlsignale liefern.



