Apple-Aktie: NEUER REKORD!

Apple hat wie nicht anders zu erwarten am Freitag einen neuen Kursrekord geschafft. Erstmals in der Unternehmensgeschichte erreichte die Aktie Kurse von mehr als 153 Euro. Ein Grund dafür ist wahrscheinlich die Nachricht, dass Warren Buffett seinen Anteil am Unternehmen nun noch einmal aufgestockt hat. Der Value-Investor gibt damit zu erkennen, dass die Aktie enormes Potenzial hat. Jetzt eröffnen sich weitere ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.