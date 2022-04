Apple-Aktie: Mutige Mitarbeiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Finanztrends Video zu Apple



mehr >

Prozess eingeleitet! Die Beschäftigten des Flagship-Stores Grand Central Terminal von Apple Inc. (AAPL) in Manhattan, New York, haben den Prozess zur Gründung einer Gewerkschaft eingeleitet. Wie CNBC unter Berufung auf eine von den Organisatoren, die sich selbst als Fruit Stand Workers United bezeichnen, eingerichtete Website berichtet, sind die Arbeiter dabei, Unterschriften von Beschäftigten zu sammeln. 'Die Beschäftigten in den Apple… Hier weiterlesen