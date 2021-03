Apple-Aktie: Milliardenschwere Investition in saubere Energieprojekte!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Der Technologieriese Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) zieht es vor, nicht nur für seine Produkt- und Serviceangebote bekannt zu sein, sondern auch für sein Engagement für die Umwelt und die Gesellschaft.

Was geschah

Apple hat rund 2,8 Milliarden Dollar aus seinen früheren Emissionen von Green Bonds in Projekte zur Bekämpfung von Kohlenstoffemissionen investiert, teilte das Unternehmen am Mittwoch in einer Erklärung mit.

Die Investitionen sind in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung