Apple-Aktie: Macht der US-Konzern jetzt auf Xiaomi?

Zum Handelsstart in die neue Woche gab es bei der Apple-Aktie mal wieder ein Lebenszeichen der Bullen. Der Kurs des Titels kletterte am Montagmorgen an der Frankfurter Börse um 3,2 Prozent nach oben. Damit ist die einmonatige Talfahrt für die Apple-Aktionäre beendet. In der 30-Tage-Betrachtung lag die Aktie zeitweise bis zu 20 Prozent im Minus und unterschritt dabei sogar die wichtige ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



