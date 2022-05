Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL) meldete letzte Woche starke Ergebnisse für das März-Quartal, aber die anschließende Diskussion drehte sich um die Auswirkungen der Lieferkettenprobleme auf die Einnahmen in Höhe von 4 bis 8 Milliarden Dollar, die das Unternehmen in der Gewinnbenachrichtigung erwähnte. Ein "Ablenkungswirbel" Apple's Probleme mit der Lieferkette wurden überproportional aufgeblasen und sind jetzt so etwas wie ein "Ablenkungswirbel für Investoren,"… Hier weiterlesen