Apple Aktie: Lieferkette von COVID-19 Welle in Indien betroffen!

Die Lieferkette von Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) ist betroffen, da Indien mit einer zweiten Welle von Coronavirus-Infektionen zu kämpfen hat.

Apples Lieferkettenpartner Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. (OTC:HNHPF), besser bekannt als Foxconn, bestätigte, dass 10 chinesische Ingenieure in seinem Werk in der indischen Stadt Chennai mit COVID-19 infiziert wurden, berichtete Taiwan News.

Dem Bericht zufolge wurde die Fabrik desinfiziert und setzte ...



